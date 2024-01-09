Беспилотник ВСУ сбили над Брянской областью

Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что речь идет о БПЛА самолетного типа.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью беспилотника. Он уничтожен над Брянским районом силами ПВО Минобороны России», — написал Богомаз.