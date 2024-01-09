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Беспилотник ВСУ сбили над Брянской областью

Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Беспилотник ВСУ сбили над Брянской областью
© РИА Новости

Он уточнил, что речь идет о БПЛА самолетного типа.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью беспилотника. Он уничтожен над Брянским районом силами ПВО Минобороны России», — написал Богомаз.

По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет. На месте падения остатков БПЛА работают оперативные службы.

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