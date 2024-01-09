Беспилотник ВСУ сбили над Брянской областью
Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он уточнил, что речь идет о БПЛА самолетного типа.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью беспилотника. Он уничтожен над Брянским районом силами ПВО Минобороны России», — написал Богомаз.
По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет. На месте падения остатков БПЛА работают оперативные службы.
Рамблер: главные новости