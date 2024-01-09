В Индии рассекретили характеристики танка-гибрида с башней от Т-90С

Модернизированный в Индии Т-72М1 Ajeya с башней от Т-90С Bhishma, по всей видимости, будет выпускаться серийно. Впервые он был замечен в начале весны 2022 года на улицах города Авади, где расположено предприятие, специализирующееся на выпуске тяжелой бронетехники.

В настоящее время рассекречены характеристики этого гибрида, получившего обозначение Аtharva.

Боевая масса составляет 45800 кг, что на две тонны больше, чем у базового образца. Дело в том, что башня от "девяностого" имеет гораздо более мощное многослойное противоснарядное бронирование.

Теперь танк получил возможность применять запускаемую через ствол 125-мм пушки ракету с тандемной кумулятивной частью, управляемую по лучу лазера. Еще одним достоинством является закрытая 12,7-мм пулеметная установка командира.