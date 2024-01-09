Система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Токмак в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» выразил уверенность в том, что ведение каких-либо переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским является бессмысленным, поскольку он не представляет из себя самостоятельного субъекта. Рогов также предположил, что Запад с легкостью расправится с Зеленским, когда тот перестанет быть ему нужным.