В Израиле призвали закончить войну с ХАМАС

Армии обороны Израиля необходимо закончить ведение боевых действий в секторе Газа, чтобы обеспечить возвращение заложников и добиться безопасности жителей Израиля. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу МИД страны Исраэля Каца.

«Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил госсекретарю США Энтони Блинкену во вторник, что вооруженные силы его страны должны «закончить войну» с ХАМАС», - говорится в сообщении телеканала.

Во вторник Кац провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Тель-Авиве. Глава израильского МИД также отметил, что гражданские лица, которые были эвакуированы из городов на севере Израиля из-за «трансграничных боевых действий» между израильскими военными и боевиками «Хезболлы» в Ливане, пока не могут вернуться домой.

По его словам, необходимо найти дипломатический способ оказать сильное давление на Иран и «Хезболлу».