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Глава МИД Израиля Кац: армия должна закончить боевые действия против ХАМАС

Армии обороны Израиля необходимо закончить ведение боевых действий в секторе Газа, чтобы обеспечить возвращение заложников и добиться безопасности жителей Израиля. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу МИД страны Исраэля Каца.

В Израиле призвали закончить войну с ХАМАС
© globallookpress.com

«Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил госсекретарю США Энтони Блинкену во вторник, что вооруженные силы его страны должны «закончить войну» с ХАМАС», - говорится в сообщении телеканала.

Во вторник Кац провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Тель-Авиве. Глава израильского МИД также отметил, что гражданские лица, которые были эвакуированы из городов на севере Израиля из-за «трансграничных боевых действий» между израильскими военными и боевиками «Хезболлы» в Ливане, пока не могут вернуться домой.

По его словам, необходимо найти дипломатический способ оказать сильное давление на Иран и «Хезболлу».

До этого министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что Каир отвергает любые методы давления на палестинцев с целью их перемещения с территории сектора Газа.

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