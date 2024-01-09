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Шойгу назвал ключевую задачу Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу назвал одной из ключевых задач ведомства поддержание самого высокого уровня боеготовности ядерной триады РФ. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) России.

Шойгу назвал ключевую задачу Минобороны
© globallookpress.com

Глава Минобороны РФ напомнил, что в декабре на расширенном заседании коллегии ведомства участники подвели итоги деятельности ВС РФ за прошлый год. С учетом характера военных угроз президент России Владимир Путин поставил перед министерством ряд первоочередных задач.

«Одна из ключевых — поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады, что обеспечивает стратегический баланс в мире», — заявил Шойгу.

Министр также отметил, что армия и флот РФ будут и далее оснащаться современным оружием, которое основано в том числе на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах. Кроме того, ведомство сосредоточит усилия на всестороннем снабжении участвующих в спецоперации на Украине войск.

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