Кремль ответил на жалобу о плохом отношении к добровольцам из Сербии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать обращение серба Деяна Берича, который пожаловался на якобы плохое отношение к добровольцам из Сербии в Российской армии. Его слова приводит ТАСС.

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Так он отреагировал на слова Берича, который утверждал, что в одном из полков Российской армии к добровольцам из Сербии относятся плохо.

«Никак не мог бы [прокомментировать]. Это касается хода специальной военной операции. Безусловно, эта информация, которая опубликована, доступна всем», — сказал пресс-секретарь президента. Он переадресовал вопрос в Минобороны России.