ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском

Расчеты FPV-дронов 6-й общевойсковой армии группировки российских войск "Запад" уничтожили скрытый опорный пункт ВСУ на купянском направлении. Об этом рассказали Минобороны РФ.

По информации ведомства, разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов уничтожили обнаруженный замаскированный опорный пункт ВСУ, передает РИА Новости.

Отмечается, что данный расчет каждый день поражает от одной до пяти различных целей, включая скопления украинской пехоты.

"Ежедневно выполняем задачи по разведке линии обороны", - пояснил оператор расчета БПЛА с позывным "Шустрила". По его словам, чаще всего бойцы обнаруживают опорные пункты ВСУ и живую силу противника, иногда замечают бронетехнику. "Для нас это цель номер один", - добавил военнослужащий.