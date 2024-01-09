В Минобороны сообщили об отходе ВСУ на Купянском направлении

На купянском направлении подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были вынуждены отойти после неудачных попыток атаки. Об обстановке в зоне проведения специальной военной операции (СВО) рассказали в пресс-центре группировки войск «Запад». Сообщение опубликовал официальный Telegram -канал Минобороны России.

Помимо этого, в ходе боев на указанном направлении были нанесены удары по опорным пунктам украинских войск. Суммарные потери ВСУ на участке составили более 110 человек, два танка, четыре единицы прочей бронетехники и три артиллерийских орудия, в том числе САУ «Гвоздика».