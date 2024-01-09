На Украине заявили об острой нехватке управляемых зенитных ракет

«Дефицит управляемых зенитных ракет, разумеется, есть. Никто этого не скрывает», — заявил представитель ВВС в эфире украинского телемарафона.

Он добавил, что некоторые западные партнеры Украины в разы увеличили производство боеприпасов для ВСУ, однако это все еще не покрывает текущие потребности армии. Отмечается, что даже боеприпасы к системам советского образца Киев получает от Запада.