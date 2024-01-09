Гладков сообщил о десятках атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) десятки раз атаковали Белгородскую область. Это следует из сводки главы приграничного региона Вячеслава Гладкова за 8 января, опубликованной в Telegram.

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Согласно данным губернатора, зафиксировано не менее 35 обстрелов. В Белгороде система противовоздушной обороны (ПВО) сбила десять воздушных целей. В результате выбиты окна в четырех квартирах четырех многоквартирных домов и в двух частных. Также повреждены три хозяйственных объекта, шесть автомобилей и газопровод.

Кроме того, села Журавлевка и Нехотеевка были атакованы дронами-камикадзе. Также по Нехотеевке выпущен один артиллерийский снаряд.

«В Белгородском районе также сработала система ПВО — сбиты воздушные цели на подлете к городу. Есть трое пострадавших: женщина с осколочными ранениями спины, мужчина с осколочным ранением груди, спины, предплечья и еще один мужчина с осколочным ранением груди и верхней конечности», — написал Гладков.

Он добавил, что по состоянию на 9 января после работы ПВО в Белгородском районе в поселке Разумное повреждены 5 частных домов и 11 машин, в Дубовском — 1 домовладение, 3 автомобиля и линия электропередачи, в Стрелецком — многоквартирный жилой дом, в Тавровском — гараж, в Крутологском — автомобиль.

Помимо этого, под минометный обстрел попал хутор Нижние Мельницы Валуйского городского округа. Там зафиксировано десять прилетов. Разрушений и пострадавших нет. Также десять артиллерийских снарядов выпущено по Шебекино и четыре минометных снаряда — по селу Терезовка Шебекинского городского округа.