Головной ракетный катамаран типа "Шахид Абу Махди" приняли в состав ВМС КСИР

Его сокращенное название "Шахид Абу Махди", пишет старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Катер предположительно несет шесть противокорабельных ракет типа Ghader\Ghadir, их дальность - до 300 километров, восемь управляемых ракет Kowsar дальностью до 15 километров. Что касается последних, то автор считает, что это не старые одноименные легкие ПКР, а какие-то новые легкие ракеты. Скорее всего, они многоцелевые с применением против разных типов целей, в том числе и воздушных.