Российская армия продвинулась к Курахово после Марьинки

Российская армия после взятия под контроль Марьинки в Донецкой народной республике начала продвигаться к Курахово, ухудшая обстановку для украинских войск. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Отмечается, что продвижение российских военных зафиксировано на юго-востоке товарищества «Врожай», западнее Марьинки. Кроме того, Вооруженные силы России приступили к штурму дачных участков в сторону Георгиевки, заняв полтора квадратных километра.

Также, по данным канала, в восточных окрестностях северной части села российская армия заняла Православный храм Украинской Православной церкви Московского патриархата и еще несколько домов.