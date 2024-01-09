Министр обороны Украины рассказал о коррупции в ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о масштабной коррупции в Вооруженных силах Украины (ВСУ) — по его словам, аудит выявил совершенных нарушений на более чем десять миллиардов гривен за короткий срок. Об этом он написал в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Они (внутренний аудит Министерства обороны и обновленная генеральная инспекция Минобороны — прим. «Ленты.ру») уже обнаружили много нарушений — за последние четыре месяца более чем на десять миллиардов гривен, совершенных ранее», — заявил Умеров.

Ранее на Украине возбудили уголовное дело в отношении бывших чиновников Министерства обороны. Экс-замминистра и начальника одного из департаментов уличили в растрате почти 950 миллионов гривен (более 25 миллионов долларов) при поставке бронежилетов для ВСУ.