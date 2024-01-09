Пленный украинский военный рассказал о состоянии оружия в армии

"Нас привезли на позиции, мы просидели три дня под минометным обстрелом. У нас закончилась еда, мы стояли по колено в болоте и все замерзли. Личный состав собрал вещи и покинул позиции. Я не стал этому препятствовать. Было много раненых и контуженных, эвакуации не было, боеприпасы закончились. Мы решили сдаться в плен. В плену нас не били, не издевались и морально не унижали. Накормили и оказали медицинскую помощь", - добавил он.