«Первой украинкой-пилотом F-16» оказалась военнослужащая из США

Женщина на распространенном в украинских соцсетях фото «первой украинки-пилота F-16» является военнослужащей ВВС США и «Мисс Колорадо». Об этом со ссылкой на Telegram-канал «Военное обозрение» пишет «Российская газета».

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По данным издания, ранее в украинских соцсетях появилось фото женщины за штурвалом истребителя, часть лица которой закрыта маской от шлема. Подпись к фото гласит: «Женщина-пилот из Украины управляла F-16 в Неваде, США. Как это круто, ребята».

Скриншот

Однако, на самом деле, на снимке изображена лейтенант ВВС США Мэдисон Марш. Она является не только военнослужащей, но и моделью. Девушка в прошлом году стала «Мисс Колорадо», а в нынешнем году является претенденткой на звание «Мисс Америка».

Ранее украинские политики отмечали, что смогли достичь договоренности по поставкам современных истребителей F-16. Нидерланды пообещали направить Украине 42 таких самолета, а Дания заявила о желании передать Киеву 19 истребителей F-16.