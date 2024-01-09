Для ВСУ закупили десятки тысяч комплектов женской военной формы
Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что Минобороны впервые приобрело 50 тысяч комплектов женской военной формы. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
Умеров подчеркнул, что для ВСУ «внедряют новую архитектуру закупок по стандартам НАТО». Он добавил, что по новым схемам было также закуплено сто тысяч электрических грелок и 15 тысяч активных наушников.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что количество украинок, присоединившихся к армии и различным военным формированиям, значительно возросло. В 2014 году общая численность женщин в ВСУ составляла 49 926 человек (из них военнослужащими были 16 557 человек), а к октябрю 2023-го в ВСУ насчитывалось уже 62 062 женщины, включая 43 479 военнослужащих.
Замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова заявляла, что сейчас в боевых действиях на Украине участвует «самое большое количество женщин в новейшей мировой истории».
В ВСУ отменили все ограничения по назначению и прохождению женщинами-военнослужащими службы на любых должностях (в том числе боевых) по всем группам военно-учетных специальностей. Осенью 2023 года на Украине заработали требования о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование.