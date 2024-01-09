СМИ: Запад тайно поставит Украине F-16

Официального заявления о поставке западных истребителей F-16 на Украину не будет. Об этом сообщили во французской газете Le Monde. По информации издания, около 60 боевых самолетов будет отправлено на Украину тайно.

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«В любом случае официального объявления не будет», — сообщил французский военный источник в беседе с Le Monde.

По его словам, о поставке истребителей станет известно, когда их будет видно на небе Украины.

В материале отметили, что Запад не дает четкого ответа о количестве поставляемых F-16. По оценке западных военных, на Украину будет отправлено до 60 истребителей.