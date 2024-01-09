Мобилизация: последние новости на сегодня 9 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 9 января 2024, в материале «Рамблера».

Шойгу поблагодарил части ВС РФ, отличившиеся в зоне СВО

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу направил телеграммы с поздравлениями частям ВС РФ, отличившимся в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на военное ведомство.

Это связано с присвоением почётного наименования гвардейских. Данного наименования удостоились два полка и бригада.

Министр поблагодарил военных за верность долгу и успешное выполнение боевых задач, выразив уверенность, что российские военные и дальше продолжат обеспечивать безопасность России.

900 детей участников СВО поздравили на новогодних мероприятиях в Хабаровске

На новогодних мероприятиях в Хабаровске поздравили 900 детей, являющихся участниками Союза волонтеров организации, сообщает prokhab.ru.

В период зимних школьных в городе было проведено 44 культурных мероприятия, которые собрали более 1660 человек.

В том числе были приглашены дети из семей мобилизованных граждан и добровольцев, принимающих участие в Союзе волонтеров организации.

Бойцы СВО получили гумпомощь от матерей из Новосибирской области, предметы первой необходимости собрали перед самым Новым годом

В Новосибирске исполком «Народного фронта» заявил, что перед Новым годом в их распоряжение поступила гуманитарная помощь, собранная активистами общественного движения «Тепло матери – фронту», сообщает runews24.ru.

Женщины Чановского района старались передать тепло матерей каждому бойцу, которые принимают участие в специальной военной операции. В н.п. Чаны более года идет активная работа по пошиву балаклав, изготовлению наколенников и кровоостанавливающих турникетов, пятиточечников, матрасов, маскировочных сетей, окопных свечей, розжига, сухого душа и иных предметов первой необходимости на передовой.