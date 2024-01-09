Спецоперация на Украине 9 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 9 января 2024 года.

Главком ВСУ заявил о повреждениях военных объектов

Главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Валерий Залужный заявил о повреждениях на военных и инфраструктурных объектах страны после удара ВС России, сообщает «Лента.ру».

По его словам, атакованы объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты.

Удары зафиксированы по целям в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.

Украину впервые атаковал дрон «Герань» со скоростью 500 км в час

Объекты на Украине впервые атаковали российские дроны «Герань», сообщает «Ура.ру».

Они способны развить скорость более 500 километров в час.

Вооруженные силы Украины обнародовали снимки обломков реактивной модификации «Герани».

NYT: планирующие бомбы поражают солдат ВСУ даже в подземных бункерах

Российские планирующие авиабомбы и дроны наносят большие потери армии Украины, сообщает RT со ссылкой на New York Times.

По данным издания, военные РФ направляют их по восемь в час.