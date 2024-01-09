Спецоперация на Украине 9 января: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 9 января 2024 года.
Главком ВСУ заявил о повреждениях военных объектов
Главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Валерий Залужный заявил о повреждениях на военных и инфраструктурных объектах страны после удара ВС России, сообщает «Лента.ру».
По его словам, атакованы объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты.
Удары зафиксированы по целям в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.
Украину впервые атаковал дрон «Герань» со скоростью 500 км в час
Объекты на Украине впервые атаковали российские дроны «Герань», сообщает «Ура.ру».
Они способны развить скорость более 500 километров в час.
Вооруженные силы Украины обнародовали снимки обломков реактивной модификации «Герани».
NYT: планирующие бомбы поражают солдат ВСУ даже в подземных бункерах
Российские планирующие авиабомбы и дроны наносят большие потери армии Украины, сообщает RT со ссылкой на New York Times.
По данным издания, военные РФ направляют их по восемь в час.
Как заявил солдат 14-й бригады Нацгвардии Украины с позывным «Кит», «звучит так, как будто на тебя летит реактивный самолёт, будто открылись врата ада».