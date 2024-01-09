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"РВ" показала, как "Солнцепеки" сжигают опорники ВСУ в районе Торского

В Telegram-канале "Военкоры Русской Весны" опубликовали кадры уничтожения украинских опорных пунктов тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек".

Как пояснили авторы канала, боевые машины российской группировки "Отважные" оказывают поддержку штурмовым подразделениям в районе Торского выступа.

На видео запечатлено, как ТОС выпускают по вражеским опорникам, в которых прячется пехота, 220-мм термобарические реактивные снаряды, стирая их с лица земли.

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Отмечается, что корректировку стрельбы вели операторы беспилотников.

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