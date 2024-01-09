Пушилин озвучил первые планы на СВО в 2024 году
Российским силам необходимо отодвинуть ВСУ на должное расстояние. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, расстояние будет зависеть от западного вооружения украинской армии.
«Только отодвигать противника на должное расстояние. Но не только от столицы, это было бы не совсем правильно, не совсем корректно», — заявил Пушилин в беседе с РИА Новости.
По словам Пушилина, ВС РФ нужно освободить территорию ДНР и отодвинуть ВСУ от других населенных пунктов, учитывая вооружение, которое Украина получает с Запада.
Ранее Пушилин назвал Одессу и Николаев русскими городами и призвал освободить их, передает «Национальная служба новостей». По словам главы ДНР, РФ весь 2023 год противостояла Западу и продолжит двигаться вперед.