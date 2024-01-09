Купленный Канадой у США для Киева NASAMS так и не прибыл на Украину

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада год назад обещала закупить для нужд Украины у США, до сих пор не был поставлен Киеву. Об этом сообщил телеканал CTV .

Согласно данным Минобороны Канады, Оттава на эти цели в марте 2023 года перевела Вашингтону $406 млн, а правительство США подписало контракт на его производство с компанией Raytheon. При этом в компании Kongsberg, которая также вовлечена в производство этих ЗРК, сообщили, что у них нет такого рода контракта ни с властями США, ни с правительством Канады.