Шойгу поблагодарил части ВС РФ, отличившиеся в зоне СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил поздравительные телеграммы частям ВС РФ, отличившимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

«Шойгу направил телеграммы отличившимся воинским частям и соединению, участвующим в специальной военной операции, в связи с присвоением почётного наименования гвардейских. Этого наименования удостоились два полка и бригада», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что Шойгу поблагодарил военных за верность долгу и успешное выполнение боевых задач. Шойгу выразил уверенность, что российские военные и дальше «продолжат обеспечивать безопасность» России.

В тексте телеграммы речь идет о военнослужащих 10 полка радиационной, химической и биологической защиты, 55 отдельной мотострелковой бригады и 40 инженерносаперного полка.