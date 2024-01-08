Cредства ПВО сбили два украинских БПЛА над Брянской областью

По данным Минобороны России, в небе над Брянской областью был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Российские военнослужащие пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В оборонном ведомстве уточнили, что дежурные силы противовоздушной обороны перехватили два украинских БПЛА в небе над Брянской областью.