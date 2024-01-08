Reuters: Командир «Хезболлы» погиб в Ливане после удара Израиля

В результате израильского удара по югу Ливана погиб командир одного из подразделений шиитской организации «Хезболла», сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным трех источников Reuters в службе безопасности, Израиль атаковал юг Ливана, в результате погиб командир подразделения «Радван» движения «Хезболла», передает ТАСС.

Агентство отмечает, что с 7 октября в Ливане погибли более 130 членов «Хезболлы».