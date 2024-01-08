ВСУ впервые признали, что не смогли отразить ракетный удар РФ
ВВС Украины опубликовали отчет о ракетном ударе, нанесенном российскими вооруженными силами 8 января по военной инфраструктуре ряда украинских регионов.
На этот раз украинское командование не стало утверждать, как прежде, что большинство большинство ракет сбито. Согласно отчету, ПВО и ВВС удалось сбить минимум целей: 18 из 51. В частности, не удалось сбить ни одной ракеты комплексов "Кинжал" и "Искандер", С-300/400 и Х-22, Х-31П, пишет канал "Военкоры русской весны".
Ракеты долетели до своих целей и поразили объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.
В частности, украинские власти сообщили о мощных взрывах в Кривом Роге и Харькове. В последнем ракеты поразили цели в Киевском районе, где расположено несколько стратегических предприятий: авиационный завод, ПО "Коммунар", специализирующееся на выпуске систем управления для баллистических ракет, механический завод "ФЭД", производитель гидромоторов и гидронасосов, а также ПАО "Хартрон", работающее в области железнодорожного транспорта. В условиях СВО все они, вероятно, работают на нужды ВСУ, пишет Соловьев.