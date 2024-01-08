ВСУ впервые признали, что не смогли отразить ракетный удар РФ

ВВС Украины опубликовали отчет о ракетном ударе, нанесенном российскими вооруженными силами 8 января по военной инфраструктуре ряда украинских регионов.

На этот раз украинское командование не стало утверждать, как прежде, что большинство большинство ракет сбито. Согласно отчету, ПВО и ВВС удалось сбить минимум целей: 18 из 51. В частности, не удалось сбить ни одной ракеты комплексов "Кинжал" и "Искандер", С-300/400 и Х-22, Х-31П, пишет канал "Военкоры русской весны".

Ракеты долетели до своих целей и поразили объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.