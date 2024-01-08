В ВСУ признали неспособность ПВО защитить военные объекты

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что ПВО не может закрыть над Украиной небо. Об этом сообщают украинские СМИ.

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«Не можем мы всю территорию Украины закрыть ПВО, чтобы ни одна ракета не пролетела, локально защищаем города, объекты, направления, войска и так далее», — заявил Игнат.

На вооружение украинской армии находятся различные системы противовоздушной обороны, в том числе советские и западные образцы. Представители ВСУ неоднократно заявляли, что для полного прикрытия украинского неба им необходимо больше систем и больше боеприпасов, которыми выступают ракеты.

В сентября 2023 года спикер ВВС ВСУ Игнат заявлял, что украинские ПВО неспособны сбивать баллистические ракеты.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что удары ВКС России пришлись по военным заводам и другим военным объектам Украины.