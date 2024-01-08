Российские войска нанесли удар по объектам ВПК Украины
Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по военным и промышленным объектам на Украине. Согласно сводке, опубликованной в Telegram-канале ведомства, для атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности, в том числе и ракетный комплекс «Кинжал».
Напомним, что утром на всей Украине объявляли воздушную тревогу — она длилась более двух часов. Местные власти сообщали о взрывах в Кривом Роге, Харькове, Днепропетровске, Хмельницком и других населенных пунктах.
Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявлял, что удары наносились по объектам критической, гражданской инфраструктуры, оборонной и военной промышленности, при этом конкретизировать информацию он не стал.
В Минобороны также рассказали, что ракетные войска, артиллерия и беспилотники нанесли удары по живой силе и технике противника в 108 района. В частности, им удалось поразить место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады территориальной обороны.