Российские войска нанесли удар по объектам ВПК Украины

Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по военным и промышленным объектам на Украине. Согласно сводке, опубликованной в Telegram-канале ведомства, для атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности, в том числе и ракетный комплекс «Кинжал».

Напомним, что утром на всей Украине объявляли воздушную тревогу — она длилась более двух часов. Местные власти сообщали о взрывах в Кривом Роге, Харькове, Днепропетровске, Хмельницком и других населенных пунктах.

Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявлял, что удары наносились по объектам критической, гражданской инфраструктуры, оборонной и военной промышленности, при этом конкретизировать информацию он не стал.