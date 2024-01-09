СМИ: военкомат Одессы проводит рейды в общественном транспорте

Сотрудники военкоматов в Одессе начали останавливать общественный транспорт для проверок и принудительной мобилизации мужчин. Об этом со ссылкой на украинское издание «Новости.Live» пишет РИА Новости.

Ранее Верховная рада Украины в очередной раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию. В декабре 2023 года Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб Украины потребовал мобилизовать еще 450–500 тысяч человек с тем, чтобы восполнить потери и дать возможность отдохнуть тем, кто находится на передовой.

При этом член оборонного комитета Верховной Рады Вадим Ивченко заявил, что уехавших за границу украинцев, которые не встанут на воинский учет, могут лишить права на консульские и банковские услуги. Это вызвало панику среди украинцев, находящихся за рубежом. В Варшаве выстроились в очереди к паспортным сервисам, относящимся к государственной миграционной службе Украины.

А в Одессе сотрудники военкоматов проводят облавы на мужчин призывного возраста, останавливая общественный транспорт.

«Территориальные центры комплектования в Одессе начали останавливать трамваи. Прохожие сообщают, что мужчин принудительно забирают в центры комплектования», — говорится в статье украинского СМИ.

На видео, которое разместило издание, люди в камуфляже и черной форме без опознавательных знаков ведут досмотр в трамваях и автобусах. Очевидцы отмечают, что общественный транспорт могут остановить вне остановок. Также досматривают некоторые личные автомобили.