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В Германии предрекли Украине потерю территорий

Украина может потерять в 2024 году территории из-за сокращения помощи со стороны западных государств. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

В Германии предрекли Украине потерю территорий
© globallookpress.com

«В этом году Киев окажется под гораздо большим давлением, вероятно, не сможет начать наступление и с большей вероятностью займет оборонительную позицию. Возможно, Украина даже потеряет территории», — сказано в статье.

8 января The Wall Street Journal писал, что ВСУ пытаются компенсировать нехватку снарядов с помощью FPV-дронов.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что у Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз не выделит финансовую помощь.

Бывший разведчик США Скотт Риттер заявлял, что киевский режим ждет безоговорочная капитуляция, а власть Владимира Зеленского падет.

Немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер говорил, что противовоздушная оборона Украины бессильна против российских сверхзвуковых крылатых ракет X-22.

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