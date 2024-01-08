В ЛНР произошел нештатный сход авиационного боеприпаса

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что в населённом пункте Рубежное произошёл нештатный сход авиационной бомбы ФАБ-250 с самолёта Воздушно-космических сил России. Об этом он написал в Telegram.

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«Над городом Рубежное произошёл внештатный сход авиационного боеприпаса «ФАБ-250», — говорится в сообщении.

По словам Пасечника, пострадавших в результате инцидента нет. Он добавил, что жителей ближайших к месту происшествия домов эвакуировали.