Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Американская военная база, расположенная в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, попала под ракетный удар. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

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«Ракетный обстрел был осуществлен по американской базе на нефтяном месторождении «Аль-Омар», к востоку от Дейр-эз-Зора», — говорится в сообщении телеканала.

Вещатель отметил, что по территории базы были выпущены 30 ракет, запуск происходил с территории Сирии.

Отмечается, что всего у США 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирийской Арабской Республики. С начала эскалации палестино-израильского конфликта американские базы в стране регулярно подвергаются обстрелам.

4 января представители шиитской боевой организации «Исламское сопротивление Ирака» заявили об атаке на базу США «Эт-Танф» в Сирии.