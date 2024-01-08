WSJ: из-за нехватки снарядов Украина полагается на взрывоопасные дроны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за нехватки снарядов полагаются на беспилотники со взрывчаткой. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

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«Мы все чаще используем FPV-дроны, потому что у нас не хватает снарядов», — цитирует газета слова министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Он добавил, что беспилотники не могут полностью заменить артиллерию.

В материале отмечают, из-за того, что дополнительные пакеты помощи от США и Европейского Союза застопорились, украинским силам не хватает боеприпасов, денег и живой силы, а многие бригады истощены летним контрнаступлением. Сейчас украинцы пытаются держаться до тех пор, пока не прибудут дополнительные ресурсы, заменяя артиллерийский огонь беспилотниками FPV, заключили там.