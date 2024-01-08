В Херсоне атакован объект критической инфраструктуры и территория завода

Объект критической инфраструктуры и территория завода на подконтрольной Украине территории Херсонской области попали под удар. Об этом в своем официальном Telegram-канале заявил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

«[Снаряды] попали в объект критической инфраструктуры и территорию завода в Херсоне», — говорится в сообщении.

Прокудин не уточнил, какой именно объект был поврежден.