Армия обороны Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ночь на понедельник, 8 января, атаковала многочисленные объекты ливанского движения «Хезболла».
Об этом израильская армия написала в Telegram.
«Ночью ЦАХАЛ нанёс удары по многочисленным объектам «Хезболлы» в Ливане», — говорится в сообщении.
Уточняется, что израильские истребители ударили по военному комплексу движения, а также по ракетной установке и инфраструктуре «Хезболлы» в районе Айта-аш-Шаб.
Ранее стало известно, что отряды «Хезболлы» выпустили свыше 60 ракет по военному объекту на севере Израиля.