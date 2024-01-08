Армия обороны Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ночь на понедельник, 8 января, атаковала многочисленные объекты ливанского движения «Хезболла».

Об этом израильская армия написала в Telegram.

«Ночью ЦАХАЛ нанёс удары по многочисленным объектам «Хезболлы» в Ливане», — говорится в сообщении.

Уточняется, что израильские истребители ударили по военному комплексу движения, а также по ракетной установке и инфраструктуре «Хезболлы» в районе Айта-аш-Шаб.