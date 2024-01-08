Пушилин ответил на заявления Зеленского об отсутствии серьезных побед у РФ

Глава ДНР Денис Пушилин назвал ложью утверждения Владимира Зеленского об отсутствии серьезных побед у России. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

"Меньше всего хотелось бы комментировать человека, который выстраивает всю свою деятельность, опираясь на ложь – откровенную ложь. Как, например, про то, что не был освобожден ни один крупный город", – сказал глава Донецкой Народной Республики.

Пушилин подчеркнул, что хотя российским войскам пока не удалось освободить Киев, однако они взяли Артемовск и Соледар. Он обратил внимание на грамотные действия военных РФ, которые позволили добиться такого результата.

Ранее Владимир Зеленский заявил журналу Economist, что контрнаступление Украины не удалось из-за утечек информации. В то же время он не увидел побед России, поскольку, как он утверждает, ВС России не удалось взять ни одного крупного города в 2023 году.

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что потери Вооруженных сил Украины достигают около 500 тысяч солдат. По словам подполковника, это доказала просьба Минобороны Украины о дополнительном пополнении рядов ВСУ. Также украинские войска не могут начать новое контрнаступление из-за нехватки вооружения, уточнил Дэвис.