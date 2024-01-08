Пушилин: Россия противостоит всему Западу, но продолжает двигаться вперед

Россия весь 2023 год противостояла Западу и продолжит двигаться вперед. Так глава ДНР Денис Пушилин ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что у России якобы отсутствуют случаи крупных побед в спецоперации.

«Очень хотелось бы, чтобы все по щелочку пальца решалось, но мы же понимаем, что в 2023 году мы противостояли всему коллективному западу», — заявил Пушилин в интервью РИА Новости. Он назвал Зеленского «президентом оставшейся части Украины», отметив, что тот может говорить что угодно, но российская армия продвигается вперед.

Ранее Зеленский заявил, что не видит крупных побед России. Его аргументом стало то, что РФ якобы не освободила ни одного крупного города в 2023 году. Пушилин ответил на это тем, что хоть ВС РФ не удалось освободить Киев, однако Артемовск и Соледар были взяты.

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