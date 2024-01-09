Кулеба: Киев ждет от Запада скорейшей помощи с укреплением ПВО

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ждет, что после заседания Совета Украина-НАТО Запад объявит об укреплении украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Politico.

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По его словам, главным приоритетом является обеспечение регулярных поставок ракет для Patriot, IRIS-T, NASAMS и других систем. Он подчеркнул, что он должен быть исполнен сегодня, а не завтра.

Министр добавил, что союзники Украины должны мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы усилить ПВО страны, выделяя как новые системы и боеприпасы к ним.

До этого Кулеба заявил, что в случае остановки помощи от западных союзников Киев может потерпеть поражение, а Москва добьется успеха.