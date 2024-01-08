Спецоперация на Украине 8 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 8 января 2024 года.

Минобороны РФ сообщило о поражении одним российским танком двух украинских

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Командир танка старший сержант Владимир Заика в ходе боевых действий уничтожил один танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) и повредил второй. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, ночью противник попытался прорвать позиции на участке обороны экипажа танка старшего сержанта Заики. Последний немедленно выехал, чтобы принять бой. Ему предстояло вести бой против двух танков войск Украины, которые открыли огонь по укреплениям. Экипаж Владимира зашел с правого фланга к вражеским танкам и первым же выстрелом уничтожил одну боевую единицу. Второй танк стал откатываться назад, отстреливаясь, однако старший сержант Заика прицельным выстрелом успел повредить его.

В военном ведомстве подчеркнули, что именно действия старшего сержанта Заики и его экипажа позволили отразить атаку противника.

Российские военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении

Контратаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины отразили военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» на купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Мотострелки ликвидировали диверсионную группу противника на подступах к линии обороны. Отряд противника попытался пройти по заминированной территории к наблюдательному посту, используя рельеф местности.

«Парни встретили их достойно. Уничтожили головной порядок группы, вызвали огонь минометной батареи. Такое уже бывало», — поделился командир мотострелкового взвода с позывным «Сатана».

Экипаж ТОС-1А поразил опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Огневое поражение по скоплению личного состава, опорному пункту и легкобронированной технике Вооруженных сил Украины нанесли экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.