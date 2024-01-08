В Израиле раскрыли планы боевых действий в секторе Газа

Боевые действия в секторе Газа будут продолжаться на протяжении всего 2024 года. Об этом заявил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви.

«Мы, безусловно, будем сражаться в Газе весь год», — передает слова Халеви портал Ynet.

Он подчеркнул, что израильская армия будет оставаться бдительной на Западном берегу реки Иордан и противостоять вооруженным формированиям «Хезболла» на севере страны.