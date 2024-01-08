На Украине рассказали о гибели пилота МиГ-29

Украинский пилот истребителя МиГ-29 с позывным «Голубой шлем» погиб во время полета. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на информацию из местных социальных сетей, передает РИА Новости.

«На Украине погиб пилот истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet», — говорится в сообщении.

Если верить опубликованным данным, которые Вооруженные силы Украины пока официально не подтвердили, солдата звали Владислав, ему было 23 года.

Обстоятельства его гибель неизвестны, однако издание связывает слухи об этой трагедии с информацией Министерства обороны РФ об уничтожении в декабре украинского истребителя МиГ-29.