На Украине рассказали о гибели пилота МиГ-29
Украинский пилот истребителя МиГ-29 с позывным «Голубой шлем» погиб во время полета. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на информацию из местных социальных сетей, передает РИА Новости.
«На Украине погиб пилот истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet», — говорится в сообщении.
Если верить опубликованным данным, которые Вооруженные силы Украины пока официально не подтвердили, солдата звали Владислав, ему было 23 года.
Обстоятельства его гибель неизвестны, однако издание связывает слухи об этой трагедии с информацией Министерства обороны РФ об уничтожении в декабре украинского истребителя МиГ-29.
В декабре военное ведомство России сообщило, что авиация и средства противовоздушной обороны уничтожили 10 самолетов и два вертолета воздушных сил Украины, среди них один МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолета Ми-8.