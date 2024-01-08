Названо условие для нового наступления ВСУ

Ранее Норвегия одобрила прямую продажу своего оружия Киеву, отступив от своего правила не поставлять вооружение в страны, участвующие в военном конфликте. Нововведение вступило в силу с 1 января 2024 года. До этого спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что поставка F-16 вряд ли что-то изменит на поле боя. По его словам, это не поможет в борьбе с баллистическими ракетами РФ.