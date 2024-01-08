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Названо условие для нового наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины снова пойдут в наступление, когда Норвегия передаст им обещанные истребители F-16. Об этом сообщило немецкое издание Welt, передает URA.RU.

Названо условие для нового наступления ВСУ
© ТАСС

«Украина может перейти в наступление в ближайшие месяцы после получения истребителей F-16 от Норвегии», — говорится в сообщении.

Welt пишет, что целью новой серии атак, вероятно, будет Крым.

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Ранее Норвегия одобрила прямую продажу своего оружия Киеву, отступив от своего правила не поставлять вооружение в страны, участвующие в военном конфликте. Нововведение вступило в силу с 1 января 2024 года. До этого спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что поставка F-16 вряд ли что-то изменит на поле боя. По его словам, это не поможет в борьбе с баллистическими ракетами РФ.

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