Зеленского предупредили о серьезной проблеме с боеприпасами

Вооруженные силы Украины израсходуют все свои боеприпасы в течение месяца. С таким прогнозом выступил французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг в эфире телеканала TV5 Monde, передает РИА Новости.

«Я считаю, что у них осталось боеприпасов примерно на месяц, что для украинцев слишком мало, потому что месяц дает время до середины февраля, а в середине февраля будет разгар зимы», — указал он.

Полковник подчеркнул, что сегодня армия что России, что Украины стремятся стабилизировать фронт и наносить только стратегические удары, но для реализации этих целей нужны соответствующие возможности. У Киева таких нет, считает он.

«Происходит моральное и военное истощение Украины», — указал Йонг и добавил, что теперь Киев еще сильнее зависит от помощи США.

Ранее французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI заявил, что военная промышленность РФ стремительно развивается, в то время как Украина уже не в состоянии в должной мере восполнить свои человеческие и технические ресурсы.