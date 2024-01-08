Focus сообщил о нехватке у Киева ракет для систем ПВО

В издании подчеркнули, что необходимые для украинского ПВО ракеты крайне редки. Журнал отметил, что даже советские боеприпасы для Украины закупаются в западных странах, например, в Словакии и Болгарии.

Focus привел слова представителя командования воздушных сил украинской армии Юрия Игната о том, что Украина самостоятельно не в состоянии производить боеприпасы для ПВО, а для борьбы с ракетами и дронами они необходимы в больших количествах. Кроме того, современные ракеты западного производства, например, для ЗРК Patriot, очень дороги и медленно изготовляются, а помощь из США практически не поступает. Издание отметило, что все эти проблемы ставят Киев в сложное положение перед угрозой новых массированных ударов Вооруженных сил России.