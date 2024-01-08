На Украине в Харькове прогремела серия взрывов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своём Telegram-канале о серии взрывов в городе.
«В городе прозвучало уже несколько взрывов», - написал он в ночь на 8 января.
Подробности не сообщаются.
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных киевскому режиму Запорожской и Херсонской областях. Это следует из информации онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о двух погибших и девяти пострадавших в населённых пунктах республики во время обстрела ВСУ.