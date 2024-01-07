Чехия сократит участие военных в зарубежных миссиях

Как рассказали в Генштабе, прежде всего это произойдет за счет уменьшения их числа в группировке НАТО на территории Словакии, командование которой перейдет от чехов к испанцам. Военные отметили, что чешские военнослужащие в настоящее время участвуют в 14 зарубежных миссиях, в частности, в Косово, на Ближнем Востоке и в районе Средиземного моря.