ЦАХАЛ заявил об обнаружении компонентов высокоточных ракет ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обнаружении в секторе Газа инфраструктуры палестинского движения ХАМАС, а также компонентов, используемых в производстве высокоточных крылатых ракет. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

© RT на русском

В сообщении отмечается, что такую находку сделали в районе Дарадж-Туффа на севере анклава. Израильская разведка обнаружила шахту ХАМАС, ведущую к туннелю, в котором якобы располагался объект по производству оружия.