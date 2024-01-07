Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Удары Украины по России обернулись против нее самой
Удары киевского режима по российским населенным пунктам обернулись для него ответной атакой ВС России по стратегическим объектам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Совершенные Киевом атаки «фактически обернулись» против него, что привело к еще большим разрушениям, указал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works, передает РИА «Новости».
Россия, по его словам, «бьет на совершенно другом уровне, она нарастила темп».
Последние ракетные атаки дали понять, что Украине нечего противопоставить этому натиску, хотя у нее и есть западные комплексы ПВО.
В конце прошлого года Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Жертвами украинского обстрела стали 25 человек, в том числе дети.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что военная разведка Британии заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам. В Лондоне ожидали от Москвы серию атак по энергетическому сектору Украины, однако вместо этого ВС РФ с конца декабря наносят удары по военно-промышленным объектам.