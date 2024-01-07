Удары киевского режима по российским населенным пунктам обернулись для него ответной атакой ВС России по стратегическим объектам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Совершенные Киевом атаки «фактически обернулись» против него, что привело к еще большим разрушениям, указал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works, передает РИА «Новости».

Россия, по его словам, «бьет на совершенно другом уровне, она нарастила темп».

Последние ракетные атаки дали понять, что Украине нечего противопоставить этому натиску, хотя у нее и есть западные комплексы ПВО.

В конце прошлого года Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Жертвами украинского обстрела стали 25 человек, в том числе дети.