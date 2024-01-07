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Япония направит десятки миллионов долларов на помощь Украине

Япония направит Украине помощь в размере 37 миллионов долларов. Эти средства будут внесены в фонд НАТО, заявила глава МИД Японии Еко Камикава на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Слова японского министра приводит РИА Новости.

Япония направит десятки миллионов долларов на помощь Украине
© Bashar Taleb / Global Look Press

Деньги будут направлены на предоставление Киеву систем выявления беспилотников, пояснила Камикава. 7 января она приехала в Киев.

Ранее японское внешнеполитическое ведомство проинформировало о том, что вопрос помощи Украине станет темой встречи глав МИД обеих стран в Киеве.

Ранее в США назвали последствия прекращения западной помощи Украине. Газета The Wall Street Journal считает, что в случае приостановки поддержки извне Киеву придется или урезать социальные расходы, или запускать печатный станок.

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