В Италии заявили о необходимости создать европейскую армию

Евросоюзу необходимо сформировать собственные вооруженные силы, которые станут «носителями мира во всем мире». Об этом заявил вице-премьер, глава МИД Италии Антонио Таяни, передает РИА Новости.

В интервью La Stampa Таяни заявил, что готов добиваться более тесного европейского сотрудничества в сфере обороны.

«Если мы хотим быть носителями мира во всем мире, нам нужна европейская армия», — сказал Таяни.

По его словам, это необходимое условие для «проведения эффективной европейской внешней политики». В мире существует множество конфликтов и Евросоюзу необходимы свои вооруженные силы, чтобы быть конкурентоспособным наравне с такими «могучими игроками» как КНР, Россия и США.

Таяни уверен, что итальянских, немецких или словенских граждан может защитить только общая оборона и общая армия. Кроме того, это позволит лучше вести мониторинг и расходовать средства, применять политику сдерживания, быстро объединять усилия.

«И откладывать это нельзя», — подытожил министр.